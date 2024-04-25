Бельгія викликає очільника дипмісії Китаю через хакерську атаку на депутатку

Бельгія викликає тимчасового повіреного Китаю після підтвердження, що ще одна депутатка бельгійського парламенту зазнала кібератаки з боку китайських хакерів.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила міністерка закордонних справ Аджа Лябіб.

Лябіб наголосила, що бельгійські депутати повинні мати можливість вільно працювати, і це є засадами демократичної держави.

Les membres du Parlement doivent pouvoir travailler librement. C'est le fondement de notre démocratie.



Suite aux récents rapports d'intimidation et de piratage visant des membres du Parlement belge, le chargé d'affaires chinois sera convoqué. Реклама: April 25, 2024

"З огляду на останні повідомлення про залякування й піратство щодо членів парламенту Бельгії буде викликано тимчасового повіреного Китаю", – заявила очільниця МЗС.

Перед цим стало відомо, що від кібератаки китайських хакерів постраждала депутатка парламенту Бельгії Ельс ван Гооф, повідомляє The Brussels Times. Це сталося тоді ж, коли постраждав депутат Самюель Коголаті – у 2021 році. Обох депутатів зламали через "фішинговий" лист.

Обоє депутатів є членами Міжпарламентського альянсу щодо Китаю (IPAC), де Китай критикують за антидемократичні підходи, і пов’язують саме з цією діяльністю те, що ними могли зацікавитись.

Розслідування ФБР підтвердило, що хакери отримали доступ до комп’ютера та IP-адреси ван Гооф і ймовірно могли відстежувати її пересування. Повні масштаби наслідків зламу остаточно не зрозумілі.

У коментарі виданню Het Nieuwsblad депутатка сказала, що раніше посол Китаю кілька разів намагався залякувати її. Вона додала, що це не зупинить її від критики політики Китаю щодо уйгурської меншини та висловлення своєї позиції щодо Тайваню.

Також днями спалахнув скандал у зв'язку з арештом за підозрою у шпигунстві на користь Китаю помічника євродепутата від німецької "Альтернативи для Німеччини".