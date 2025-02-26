Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США

Кабінет міністрів України в середу, 26 лютого, схвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про використання корисних копалин.

Про це на засіданні уряду оголосив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".

Шмигаль заявив, що Кабмін "ухвалює рішення, необхідні для підписання" угоди зі США стосовно корисних копалин.

Він перелічив основні положення угоди, наголосивши зокрема на тому, що в ній "враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу".

"Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме", – зазначив премʼєр.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про візит 28 лютого українського візаві Володимира Зеленського для підписання угоди про надра.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.