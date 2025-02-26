Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США

Кабинет министров Украины в среду, 26 февраля, принял решение для подписания соглашения между Украиной и США об использовании полезных ископаемых.

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

Шмыгаль заявил, что Кабмин "принимает решения, необходимые для подписания" соглашения с США по полезным ископаемым.

Он перечислил основные положения соглашения, отметив в частности то, что в нем "учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса".

"То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать", – отметил премьер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о визите 28 февраля украинского визави Владимира Зеленского для подписания соглашения о недрах.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

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