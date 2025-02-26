Трамп порадив Україні "забути" про НАТО і допустив, що через нього почалась війна
Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні виключає можливість її членства в НАТО.
Про це він сказав на засіданні свого кабінету у середу, 26 лютого, повідомляє "Європейська правда".
На питання про те, на які поступки має піти Україна в майбутньому врегулюванні, Трамп сказав, що "про НАТО можна забути".
"Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося", – додав він.
Американський президент і раніше говорив, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито став Альянс, а саме – обіцянка, що Україна колись стане його членом.
Перед цим міністр оборони США Піт Гегсет також виключив членство України в НАТО як частину "мирного врегулювання" війни.
Україна тим часом продовжує наполягати, що не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.