Трамп порадив Україні "забути" про НАТО і допустив, що через нього почалась війна

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах майбутньої угоди про "припинення війни" в Україні виключає можливість її членства в НАТО.

Про це він сказав на засіданні свого кабінету у середу, 26 лютого, повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, на які поступки має піти Україна в майбутньому врегулюванні, Трамп сказав, що "про НАТО можна забути".

"Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося", – додав він.

Американський президент і раніше говорив, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито став Альянс, а саме – обіцянка, що Україна колись стане його членом.

Перед цим міністр оборони США Піт Гегсет також виключив членство України в НАТО як частину "мирного врегулювання" війни.

Україна тим часом продовжує наполягати, що не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.