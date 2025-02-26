Трамп посоветовал Украине "забыть" о НАТО и допустил, что из-за него началась война

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках будущего соглашения о "прекращении войны" в Украине исключает возможность ее членства в НАТО.

Об этом он сказал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, на какие уступки должна пойти Украина в будущем урегулировании, Трамп сказал, что "о НАТО можно забыть".

"Я думаю, что, возможно, именно из-за этого все и началось", – добавил он.

Американский президент и ранее говорил, что причиной полномасштабного вторжения России в Украину якобы стал Альянс, а именно – обещание, что Украина когда-то станет его членом.

Перед этим министр обороны США Пит Гегсет также исключил членство Украины в НАТО как часть "мирного урегулирования" войны.

Украина тем временем продолжает настаивать, что не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом Альянсе.