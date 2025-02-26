Зеленський слідом за Трампом підтвердив візит до США 28 лютого

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до переговорів зі США у пʼятницю, 28 лютого, зокрема зустріч із Дональдом Трампом.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що українська представники "працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці".

"Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом", – перелічив він.

Глава держави наголосив на важливості подальшої допомоги Україні з боку США, оскільки "сила потрібна на шляху до миру".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про візит 28 лютого українського візаві Володимира Зеленського для підписання угоди про надра. Зеленський казав, що у Вашингтоні прагне обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.