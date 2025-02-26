Зеленский вслед за Трампом подтвердил визит в США 28 февраля

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к переговорам с США в пятницу, 28 февраля, в частности встречу с Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в вечернем обращении, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что украинские представители "работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу".

"Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом", – перечислил он.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшей помощи Украине со стороны США, поскольку "сила нужна на пути к миру".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о визите 28 февраля украинского визави Владимира Зеленского для подписания соглашения о недрах. Зеленский говорил, что в Вашингтоне стремится обсудить рамочное соглашение о полезных ископаемых и гарантии безопасности от США с Дональдом Трампом.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

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