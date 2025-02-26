NYT: США були проти згадки "гарантій безпеки" в угоді про надра з Україною

Сполучені Штати були спершу проти включення покликання на гарантії безпеки Україні у двосторонню угоду про розробку корисних копалин, яка має бути підписана у пʼятницю, 28 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це The New York Times дізналось від українського джерела, причетного до переговорів.

У погодженій Україною та США версії угоди про надра є згадка про те, що Штати "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру".

За даними NYT, у попередніх проєктах угоди фраза про гарантії безпеки була відсутня.

Джерело видання стверджує, що представники адміністрації Дональда Трампа "наполегливо намагалися" виключити фразу про гарантії безпеки з попередніх версій документа.

За його словами, США стверджували, що ця фраза виходить за межі переговорів про права на видобуток корисних копалин в Україні, пише The New York Times.

Було незрозуміло, чи означає нове формулювання підтримку конкретних гарантій безпеки з боку США, чи сприяння дипломатичним зусиллям України для підтримки європейської "миротворчої" місії.

Сам Трамп у середу відмовився говорити, що надасть Україні конкретні гарантії безпеки, заявивши, що їх має взяти на себе Європа.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.