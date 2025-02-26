NYT: США были против упоминания "гарантий безопасности" в сделке о недрах с Украиной

Соединенные Штаты были сначала против включения ссылки на гарантии безопасности Украины в двустороннее соглашение о разработке полезных ископаемых, которое должно быть подписано в пятницу, 28 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом The New York Times узнало от украинского источника, причастного к переговорам.

В согласованной Украиной и США версии соглашения о недрах есть упоминание о том, что Штаты "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления длительного мира".

По данным NYT, в предыдущих проектах соглашения фраза о гарантиях безопасности отсутствовала.

Источник издания утверждает, что представители администрации Дональда Трампа "настойчиво пытались" исключить фразу о гарантиях безопасности из предыдущих версий документа.

По его словам, США утверждали, что эта фраза выходит за пределы переговоров о правах на добычу полезных ископаемых в Украине, пишет The New York Times.

Было непонятно, означает ли новая формулировка поддержку конкретных гарантий безопасности со стороны США, или содействие дипломатическим усилиям Украины для поддержки европейской "миротворческой" миссии.

Сам Трамп в среду отказался говорить, что предоставит Украине конкретные гарантии безопасности, заявив, что их должна взять на себя Европа.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.