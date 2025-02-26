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Трамп розповів, які гарантії безпеки готовий дати Україні

Новини — Середа, 26 лютого 2025, 19:46 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп заявив, що основні гарантії безпеки Україні повинні давати європейські країни, водночас відзначивши роль Вашингтона в економічній відбудові.

Про це він сказав на засіданні свого кабінету у середу, 26 лютого, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, він не збирається давати Україні "гарантій безпеки, які виходять за межі чогось значного".

"Ми попросимо Європу зробити це, тому що йдеться про Європу, яка є їхнім найближчим сусідом. Але ми зробимо все можливе, щоб все пройшло добре", – додав він.

Американський президент водночас згадав, що США підпишуть з Україною угоду про рідкісноземельні елементи та інші корисні копалини, яка є "чудовою угодою і для України".

"Ми будемо там працювати. Ми будемо "на землі". І знаєте, таким чином, це свого роду автоматична безпека, тому що ніхто не буде зачіпати наших людей, коли ми будемо там. Тож ми будемо там саме таким чином", – пояснив Трамп.

На його думку, Європа "буде дуже уважно за цим спостерігати".

"Я знаю, що Велика Британія заявила і Франція заявила, що вони… зголосилися розмістити так званих миротворців на цьому місці (в Україні. – Ред.), і я думаю, що це добре", – підсумував Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про візит 28 лютого українського візаві Володимира Зеленського для підписання угоди про надра. Зеленський казав, що у Вашингтоні прагне обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.

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