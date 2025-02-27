MH17: родичі жертв вимагають визнання РФ відповідальності як частину мирної угоди

Родичі жертв катастрофи рейсу MH17 у 2014 році, в якій загинули 298 осіб, наполягають, що без визнання Росією відповідальності за збиття літака не може бути надійної мирної угоди.

Про це йдеться у відповідних листах, направлених президенту США Дональду Трампу та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, копії листів є у розпорядженні "Європейської правди".

У двох листах до Трампа та фон дер Ляєн родичі жертв MH17 висловилися раніше цього місяця про можливу мирну угоду щодо України. Вони стверджують, що надійної угоди важко досягти без визнання Росією відповідальності за збиття літака.

Рідні жертв вже давно вимагають від Росії визнання своєї ролі, вибачень і публічного розслідування щодо всіх причетних і причин збиття літака. Уряд Нідерландів послідовно підтримував ці вимоги. Тепер родичі вважають, що їхні вимоги мають бути частиною будь-якого потенційного мирного врегулювання.

"Без цього не може бути надійного миру з Росією", – кажуть вони.

Копії листів також були надіслані прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схоофу, комітетам (Міністерства закордонних справ і юстиції та безпеки) нижньої палати парламенту та очільниці європейської дипломатії Каї Каллас.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Росія відмовилася видати трьох причетних до збиття літака, але прем’єр Нідерландів Дік Схооф у 10-ту річницю катастрофи пообіцяв боротись, аби вони сіли за ґрати.