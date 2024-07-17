Прем'єр Нідерландів пообіцяв боротись, щоб винні у збитті MH17 сіли за грати

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пообіцяв притягнути до відповідальності винних у збитті над Донбасом літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 в 10-ту річницю катастрофи.

Про це Схооф сказав під час пам’ятної церемонії в меморіальному парку біля аеропорту Схіпхол, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Росія відмовилася видати трьох винуватців збиття літака, засуджених судом у Нідерландах. Але Схооф сказав присутнім на церемонії, що "ми залишаємося єдиними в нашій боротьбі за справедливість", і "це те, що нами рухає".

"Ви всі знаєте, що обвинувальний вирок – це не те ж саме, що перебування за ґратами. Правосуддя вимагає від нас бути готовими до довгого шляху – і ми готові", – заявив прем’єр-міністр Нідерландів.

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"У нас є час, терпіння і наполегливість. Це моє послання винним і моя обіцянка родичам", – додав він.

У листопаді 2022 року суд у Нідерландах заочно засудив трьох чоловіків до довічного ув'язнення за їхню роль у збитті літака над Донбасом. Судді заявили, що росіяни Ігор Гіркін і Сергєй Дубинський та українець Леонід Харченко відповідальні за транспортування комплекса "Бук" з військової бази в Росії та його розгортання на місці запуску.

Аеропорт Схіпхол, звідки 10 років тому здійнявся збитий літак, закрив сусідню злітно-посадкову смугу на знак пошани до жертв, а в інших частинах Нідерландів були приспущені прапори.

Європейський Союз у вівторок закликав Москву "визнати свою відповідальність за цю трагедію і повною мірою співпрацювати у здійсненні правосуддя".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "відповідальність Росії за це звірство неминуча", а глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що РФ вбила невинних жертв MH17 двічі – "по-перше, своєю ракетою, а по-друге, своєю брехнею".