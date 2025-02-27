MH17: родственники жертв требуют признания РФ ответственности как часть мирного соглашения

Родственники жертв катастрофы рейса MH17 в 2014 году, в которой погибли 298 человек, настаивают, что без признания Россией ответственности за сбивание самолета не может быть надежного мирного соглашения.

Об этом говорится в соответствующих письмах, направленных президенту США Дональду Трампу и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, копии писем есть в распоряжении "Европейской правды".

В двух письмах к Трампу и фон дер Ляйен родственники жертв МН17 высказались ранее в этом месяце о возможном мирном соглашении по Украине. Они утверждают, что надежного соглашения трудно достичь без признания Россией ответственности за сбивание самолета.

Родные жертв уже давно требуют от России признания своей роли, извинений и публичного расследования в отношении всех причастных и причин сбивания самолета. Правительство Нидерландов последовательно поддерживало эти требования. Теперь родственники считают, что их требования должны быть частью любого потенциального мирного урегулирования.

"Без этого не может быть надежного мира с Россией", – говорят они.

Копии писем также были направлены премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу, комитетам (Министерства иностранных дел и юстиции и безопасности) нижней палаты парламента и руководительнице европейской дипломатии Каи Каллас.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Россия отказалась выдать трех причастных к сбиванию самолета, но премьер Нидерландов Дик Схооф в 10-ю годовщину катастрофы пообещал бороться, чтобы они сели за решетку.