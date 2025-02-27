Київ закликає Берлін якнайшвидше сформувати уряд для вирішення оборонних питань

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликає Німеччину швидко сформувати уряд і досягти швидкої домовленості з питання фінансування оборони.

Про це Макеєв пише у гостьовій статті для Table.Briefings, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

У коаліційних переговорах зараз важливо "швидко домовитися і забезпечити фінансування безпеки", пише Макеєв.

"Якщо Росію не зупинити, це буде гарантією відсутності безпеки в Європі", – зазначає Макеєв.

"Для Німеччини це означає: "Цього разу "після виборів" не може бути "до виборів". Це може бути до війни", – додає він.

З нагоди третьої річниці промови канцлера Олафа Шольца про поворотний момент Макеєв закликає до сильнішої і швидшої підтримки своєї країни. Це включає "конфіскацію російських активів, Taurus, зниження верхньої межі ціни на нафту, кінець тіньового флоту, сильні санкції, гарантії безпеки для України та запрошення до НАТО для України".

Нагадаємо, кандидат у канцлери блоку-переможця парламентських виборів у Німеччині ХДС/ХСС Фрідріх Мерц підтвердив у вівторок, 25 лютого, що почав переговори про коаліцію із соціал-демократами.

Також Мерц надіслав у канцелярію чинного канцлера Олафа Шольца "меморандум про взаєморозуміння" з вимогою узгоджувати з ним рішення у перехідний період перед зміною уряду.