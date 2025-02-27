Киев призывает Берлин как можно быстрее сформировать правительство для решения оборонных вопросов

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает Германию быстро сформировать правительство и достичь быстрой договоренности по вопросу финансирования обороны.

Об этом Макеев пишет в гостевой статье для Table.Briefings, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

В коалиционных переговорах сейчас важно "быстро договориться и обеспечить финансирование безопасности", пишет Макеев.

"Если Россию не остановить, это будет гарантией отсутствия безопасности в Европе", – отмечает Макеев.

"Для Германии это означает: "На этот раз "после выборов" не может быть "до выборов". Это может быть до войны", – добавляет он.

По случаю третьей годовщины речи канцлера Олафа Шольца о поворотном моменте Макеев призывает к более сильной и быстрой поддержке своей страны. Это включает в себя "конфискацию российских активов, Taurus, снижение верхней границы цены на нефть, конец теневого флота, сильные санкции, гарантии безопасности для Украины и приглашение в НАТО для Украины".

Напомним, кандидат в канцлеры блока-победителя парламентских выборов в Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил во вторник, 25 февраля, что начал переговоры о коалиции с социал-демократами.

Также Мерц направил в канцелярию действующего канцлера Олафа Шольца "меморандум о взаимопонимании" с требованием согласовывать с ним решения в переходный период перед сменой правительства.