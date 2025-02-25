Переможець виборів у Німеччині і ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц надіслав у канцелярію Олафа Шольца "меморандум про взаєморозуміння", який має на меті обмежити владу чинного канцлера, поки триватиме перехідний період перед зміною уряду.

Про це повідомило німецьке видання Bild, пише "Європейська правда".

У понеділок Мерц повідомив, що надіслав федеральному уряду "меморандум про взаєморозуміння", що містить пункти, які "ми вважаємо правильними щодо співпраці на цьому перехідному етапі".

За даними видання, меморандум, надісланий канцелярії Шольца, містить три ключові пункти:

– уряд Шольца більше не повинен приймати жодних зовнішньополітичних рішень, які не були б узгоджені з ХДС/ХСС. Те саме стосується і ключових питань внутрішньої політики;

– нинішній уряд більше не повинен видавати жодних законів чи розпоряджень, а також ухвалювати жодних урядових рішень;

– у міністерствах більше не має відбуватись жодних підвищень чи реорганізацій.

"Очікується, що відтепер ми дійсно працюватимемо пліч-о-пліч і підготуємо хороший перехідний період, що уряд більше не ухвалюватиме жодних довготривалих рішень без нашої участі", – заявив Мерц.

За інформацією видання, Шольц і Мерц мають зустрітися "перед вихідними" для початкового обговорення співпраці під час перехідного періоду, "ймовірно, за кавою".

Разом з тим, Мерц планує наступного тижня розпочати переговори про коаліцію з Соціал-демократичною партією, яка відіграватиме роль молодшого партнера.

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