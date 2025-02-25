Мерц підтвердив початок переговорів про коаліцію із соціал-демократами

Кандидат у канцлери блоку-переможця парламентських виборів у Німеччині ХДС/ХСС Фрідріх Мерц підтвердив у вівторок, 25 лютого, що почав переговори про коаліцію із соціал-демократами.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Перед початком засідання парламентської фракції ХДС/ХСС Мерц сказав, що коаліційні переговори із СДПН щодо формування наступного німецького уряду розпочалися.

"Я не можу сьогодні нічого сказати про зміст переговорів, тому що для цього ще занадто рано. Але я припускаю, що ми інтенсифікуємо їх у найближчі кілька днів", – сказав він.

Лідер ХДС підкреслив, що перед новим урядом стоятимуть невідкладні питання, і саме тому він вважає важливим "швидко розпочати переговори".

Також Мерц повторив, що для нього пріоритетами є зовнішня політика і політика безпеки Німеччини, міграція та економіка, а ХДС/ХСС має намір сформувати уряд до Великодня – тобто до 20 квітня.

Мерц вестиме переговори разом із лідером ХСС – баварської партії та молодшого партнера ХДС – Маркусом Зьодером.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах.

За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "Альтернатива для Німеччини", за яку відкрито агітував американський мільярдер Ілон Маск, опинилася на другій сходинці із найкращим результатом в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.