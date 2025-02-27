Мерц зустрівся з прем’єром Швеції у Берліні, говорили про підтримку України 

Переможець виборів у Німеччині і ймовірний наступний канцлер Фрідріх Мерц та глава уряду Швеції Ульф Крістерссон у середу зустрілись у Берліні та обговорили майбутнє партнерство і, зокрема, підтримку України.

Про це Мерц та Крістерссон розповіли у своїх соцмережах.

Мерц підкреслив, що Німеччина і Швеція мають тісне партнерство – економічне, політичне і з міжнародних питань, і що Європа повинна стати більш спроможною до дій.

"Разом ми прагнемо до економічної сили, безпеки та підтримки України", – написав німецький політик у соцмережі Х (Twitter).

Freue mich über den Austausch mit Ministerpräsident Ulf Kristersson @SwedishPM. Deutschland und Schweden verbindet eine enge Partnerschaft – wirtschaftlich, politisch und in internationalen Fragen.



Europa muss handlungsfähiger werden. Gemeinsam setzen wir uns für wirtschaftliche… pic.twitter.com/GDgC6F4EKh – Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 26, 2025

Крістерссон зазначив, що став першим іноземним прем'єр-міністром, який відвідав Мерца у Берліні після виборів 23 лютого.

"Німеччина є найближчим торговельним партнером Швеції. Коли процвітає Німеччина – процвітає і Швеція. Ми обговорили підвищення конкурентоспроможності, пріоритети ЄС та підтримку України. З нетерпінням чекаю на співпрацю з новим німецьким урядом", – зазначив Крістерссон у соцмережі Х (Twitter) на офіційній сторінці прем’єр-міністра Швеції.

Мерц напередодні також здійснив несподіваний візит до Парижа, щоб поговорити з президентом Емманюелем Макроном про європейську безпеку.

Детально про німецькі вибори та перемогу ХДС Фрідріха Мерца – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.