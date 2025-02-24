Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу

У вечір виборів Мерц дав зрозуміти, що його абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнення Європи та досягнення справжньої незалежності від Сполучених Штатів

82,5% німців, що мають право голосу – саме така явка, рекордна з часу возз'єднання Німеччини, була зафіксована на виборах 23 лютого.

Результат цих виборів також виявився історичним – у Німеччині змінюється влада, а новим лідером країни – та, як сподіваються, об’єднаної Європи – стане Фрідріх Мерц, переконаний євроатлантист та очільник консервативного союзу ХДС/ХСС.

Для України важливо, щоб підтримка Німеччини як її головного європейського донора зберігалася та лише міцнішала, особливо з огляду на трансатлантичні тріщини останніх тижнів. Надії на міцне лідерство Німеччини у Європі більш ніж великі, і Фрідріх Мерц, здається, це розуміє.

"В останні кілька днів у мене склалося враження, що Росія і Америка об'єднуються – в обхід України, а значить, в обхід Європи. Тому зараз усі дивляться на Німеччину. Як швидко німці зможуть сформувати уряд після таких складних результатів виборів? Це дійсно пріоритет для мене зараз", – заявив Мерц у вечір після голосування.

Протягом ночі залишалось інтригою, чи зіткнеться Німеччина з тривалим коаліційним процесом і потенційною урядовою нестабільністю, чи зможе піти шляхом більш стабільного двопартійного уряду.

Ближче до ранку понеділка другий варіант розвитку подій остаточно став можливим, коли стало відомо, що дві менші партії не подолали виборчий бар’єр, причому партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт не вистачило до цього лише кількох сотих відсотка.

Тепер можна казати напевно –

Мерц отримав шанс повернути у політичне життя добре знайому німцям "велику коаліцію".

Йдеться про альянс у складі ХДС/ХСС та соціал-демократів канцлера Олафа Шольца. Щоправда, вже без самого Шольца.

Одночасно вибори у Німеччині запам'ятаються величезним успіхом ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Ця проросійська і правоекстремістська партія, за яку агітував Ілон Маск, не тільки посіла друге місце з рекордним результатом, а й подвоїла його у порівнянні з виборами 2021 року.

Тепер "АдН" стає головною опозиційною силою і робитиме все, щоб отримати кермо влади за чотири роки на наступних виборах. А завданням Мерца і нового уряду буде не допустити цього.

Про головних переможців та головних лузерів виборів у Німеччині і те, чого чекати далі, читайте у статті "Європейської правди".

Хто може святкувати успіх?

28,5% за виборчими списками – таким став переможний результат союзу ХДС/ХСС.

Втім, здобута перемога виявилася не такою переконливою, на яку сподівалися консерватори, що встановили бажаний поріг на рівні не нижче 30%.

Попри те, що соцопитування останніх місяців не залишали сумнівів у тому, що консервативний блок, який роками перебував при владі за канцлерства Ангели Меркель, завершить перебування в опозиції, фінальний результат став радше холодним душем.

А команді Мерца довелось у ніч виборів затамувати подих в очікуванні, що менші партії не потраплять до Бундестагу, аби в консерваторів з’явилася надія на двопартійну коаліцію.

Тим часом у виборчому штабі головних опонентів ХДС/ХСС панувала атмосфера тріумфу.

"Ми ніколи не були сильнішими", – підсумувала результати голосування кандидатка у канцлери від "АдН" Аліса Вайдель.

За сприяння одіозного американського мільярдера Ілона Маска та безпрецедентного втручання США "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце з рекордним результатом: 20,8% – що майже удвічі більше, ніж на виборах 2021 року.

"АдН" стала найсильнішою партією в усіх п’яти східних землях Німеччини, що колись входили до складу маріонеткової держави СРСР. У Мекленбург-Передній Померанії, Бранденбурзі, Саксонії-Ангальт, Саксонії і Тюрингії "АдН" отримала майже удвічі більше голосів, ніж консерватори, і більше, ніж усі три партії попередньої коаліції разом узяті.

Хоча більшість виборців "АдН" концентруватися на сході країни, фактом є те, що практично кожен п’ятий виборець проголосував за політичну силу, що вважається однією з найбільш екстремістських навіть серед інших ультраправих партій у Європі. Частини "АдН" перебувають під наглядом німецьких спецслужб, а окремих її членів на судовому рівні дозволено називати фашистами.

Члени "АдН" регулярно применшують вагу нацистського минулого, а один зі співлідерів політсили Александер Гауланд називав гітлерівський період "пташиним лайном в більш ніж 1000-річній успішній історії Німеччини".

Звичайно, не всі виборці "Альтернативи для Німеччини" є екстремістами, а велике зростання електорату ультраправих радше свідчить про те, що людям набрид статус-кво й політика, яку ведуть "старі партії".

Поки що "АдН" святкує перемогу без влади. Хоча Аліса Вайдель і повторила вчора ввечері, що "рука партії завжди буде простягнута для участі в уряді", наразі такі перспективи малореалістичні. Утім, забезпечивши настільки хороший результат "АдН", Вайдель тепер має мандат підготувати партію до виборів 2029 року з потенційно ще більшими успіхами.

І нарешті, треті головні переможці цих виборців – Ліва партія, яку торік зовсім списували з рахунків, сумніваючись у її входженні в Бундестаг.

Трохи більше аніж рік тому одна з ключових членів Лівої партії, одіозна Сара Вагенкнехт, залишила політичну силу, щоб заснувати власну, і забрала з собою частину однопартійців. Здавалося, тоді колишні комуністи залишились розбитими і без надій на політичне майбутнє.

Але ніч виборів стала для "Лівих" справжнім камбеком. Із результатом 8,8% "Ліві" не тільки набрали значно більше за необхідний виборчий бар’єр, але майже вдвічі покращили результат 2021 року. Вони вперше в історії виграли вибори у Берліні, де на останніх виборах посіли лише четверте місце.

На додачу, "Ліві" стали вибором номер один для виборців 18-24 років, отримавши у цій віковій групі 25% голосів.

Завдячують успіхом вони… Фрідріху Мерцу.

Справжнє відродження партія почала переживати лише в останні тижні кампанії, після резонансного голосування в Бундестазі за ініціативу Мерца щодо протидії нелегальній міграції, за яку разом з консерваторами проголосувала "АдН".

На потужних антиправих настроях "Ліві" мобілізували свій електорат, завдавши значного удару есдекам і "Зеленим".

Шольц та історична поразка есдеків

Найбільш гіркою ніч виборів очікувано стала для партій, що входили до трипартійної "світлофорної коаліції" Шольца – соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів. І, звичайно, для головної "подруги Путіна" у Німеччині Сари Вагенкнехт.

Для Олафа Шольца це кінець політичної кар’єри у тому вигляді, у якому її звикли бачити останні трохи більше як три роки.

Усі чекали, що СДПН програє, але результат виявився катастрофічним – всього 16,4%.

Ніколи раніше соціал-демократи, найстаріша партія Німеччини, не опускалася нижче 20%, і саме під керівництвом канцлера Шольца вона досягла історичного мінімуму.

Виступаючи після того, як екзитполи показали очевидне, лідер найнепопулярнішого в історії уряду Шольц заявив, що бере на себе повну відповідальність за поразку. Трохи згодом він підтвердив, що надалі не відіграватиме вагомих ролей на політичній сцені.

"Я говорив, що змагаюся за посаду федерального канцлера… Я не буду представником СДПН в уряді, яким керуватиме ХДС, і також не буду вести про нього переговори", – заявив Шольц.

Тим не менш, він залишиться на посаді канцлера під час майбутніх коаліційних переговорів, і Мерц уже попросив його про співпрацю протягом цього часу.

Хоча СДПН ще офіційно не погодилася розпочати коаліційні переговори з консерваторами, такий сценарій розглядають як найбільш імовірний. Принаймні, це єдиний варіант, який передбачає створення двопартійної коаліції без залучення ультраправих.

"Велика коаліція" також є варіантом, що нині має найбільшу підтримку виборців.

Варто окремо відзначити, що поки що офіційно невідомо, яку роль у майбутньому відіграватиме в партії міністр оборони Борис Пісторіус, найпопулярніший політик Німеччини протягом багатьох місяців, але якщо він увійде в наступний уряд – це буде хороша новина для України.

Зазначимо, що німецькі політичні традиції передбачають, що молодший коаліційний партнер отримує портфель міністра закордонних справ – і Пісторіус має всі шанси зайняти його.

Невдахи та лузери

Поразкою, хоча і не такою масштабною, як для соціал-демократів, вибори обернулись і для "Зелених".

Захисники клімату також втратили позиції у порівнянні з 2021 роком як партія, що перебувала у складі вкрай непопулярного уряду. "Зелені" радіють, що з результатом 11,6% не впали нижче 10% і втратили всього 3,1 відсоткового пункту в порівнянні з виборами чотири роки тому. Есдеки Шольца, для порівняння, впали аж на 9,3 пункта.

І все ж партія фінішувала лише четвертою – занадто далеко від мрії про те, що "зелений" кандидат у канцлери може очолити уряд, як того прагнув Роберт Габек.

Також малоймовірними, хоча і до кінця не виключеними, є перспективи входження "Зелених" в уряд.

"Звичайно, ми готові до цього. Ми завжди готові брати на себе відповідальність", – прокоментував Габек можливість залучення "Зелених" як третього учасника коаліції.

Проте ймовірність сценарію "кенійської коаліції" (назва за партійними кольорами консерваторів, есдеків та "Зелених") наразі невисока – "велика коаліція" має достатній запас голосів і не потребує розширення.

Набагато менше пощастило іншим учасникам нинішньої коаліції – вільним демократам.

В цілому проукраїнська Вільна демократична партія пішла ва-банк, коли восени розвалила уряд, щоб зберегти крихітні шанси потрапити в Бундестаг на дострокових виборах.

Та стратегія ВДП не виправдала себе. Лідер вільних демократів та ексміністр фінансів в уряді Шольца Крістіан Лінднер заявив, що залишає активну політику після 25 років у ній, коли партія отримала лише 4,3%.

Однак статус головних лузерів голосування отримали не вони, а Альянс Сари Вагенкнехт.

І це не може не тішити з огляду на тотальну проросійськість цієї політичної сили. Після підрахунку всіх округів партія отримала 4,972% голосів виборців. Пропутінському альянсу не вистачило приблизно 13 тисяч голосів, щоб подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Уряд до Великодня?

Новий Бундестаг має зібратися не пізніше ніж через 30 днів після виборів, тобто 25 березня. Завдяки реформі новий парламент буде значно меншим. Кількість депутатів обмежили до 630, а це на понад 100 місць менше, ніж було у попередньому скликанні.

Фрідріх Мерц вже оголосив, що хотів би сформувати уряд до Великодня, до якого залишилось лише вісім тижнів.

"Зараз ми повинні швидко відновити нашу здатність діяти, щоб ми могли робити правильні речі вдома, щоб ми знову були присутні в Європі, щоб світ побачив, що Німеччина знову керується надійно", – сказав Мерц у неділю ввечері.

Фіаско вільних демократів та партії Вагенкнехт означає, що Мерцу для коаліції потрібні не дві партії, а тільки одна. Найімовірнішим партнером є Соціал-демократична партія, оскільки коаліція ХДС/ХСС і "Зелених" математично не є можливою.

Проте домовитися із соціал-демократами про коаліцію буде непросто. Насамперед, зважаючи на розбіжності між ними та консерваторами з низки принципових речей.

"Я підкреслюю, що відповідальність можна нести в уряді, але також і в опозиції", – заявив співлідер СДПН Ларс Клінгбайль, сигналізуючи, що партія має важелі впливу на Мерца.

Головні розбіжності між ХДС і СДПН, які в минулому провели багато років у коаліціях, стосуватимуться міграції, витрат на соцзабезпечення та очікуваного фінансування значних витрат на підтримку оборонного сектора, які лише зростатимуть. А зараз до них додалися ініціативи Мерца з відновлення ядерної енергетики.

Проте залишається сподіватися, що обидві політичні сили розуміють, наскільки важливим є найскоріше формування уряду. І наскільки нагальним є швидке залагодження суперечностей у час, коли Німеччина і Європа зіштовхнулися з великим тиском з боку адміністрації Дональда Трампа.

Нове європейське лідерство

Президент США у неділю привітав Мерца, зазначивши, що це "чудовий день для Німеччини".

Він зробив це після того, як його віцепрезидент Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції з безпеки закликав німецьких політиків відмовитися від "брандмауерів" і допустити "Альтернативу для Німеччини" до влади. Цього наразі ніхто в Німеччині робити не збирається.

Вже з перших заяв Мерца стало очевидно, що новий лідер країни у питанні співпраці зі США, підтримки України і глобальної ролі Німеччини налаштований діяти рішуче й кардинально по-іншому, ніж його попередники.

У вечір виборів Мерц дав зрозуміти, що його абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнення Європи.

Зміцнення, необхідне для досягнення справжньої незалежності від Сполучених Штатів.

"Я ніколи не думав, що мені доведеться говорити щось подібне в телевізійній програмі. Але після заяв Дональда Трампа минулого тижня ясно, що американці, принаймні ця частина американців, ця адміністрація, значною мірою байдужі до долі Європи", – констатував Мерц.

Він застеріг, що НАТО невдовзі може стати мертвим форматом, а тому слід думати над його європейською альтернативою.

Днями Мерц оголосив, що настав час вивчити можливість ядерної співпраці між Францією, Британією та Німеччиною, аби замінити американську ядерну парасольку, що дотепер гарантувала європейську безпеку.

А ще раніше він говорив про потребу обговорень із Лондоном і Парижем поставок далекобійної зброї Україні в тристоронньому альянсі, до якого нарешті могла б приєднатися і Німеччина.

Той факт, що Мерц може утворити коаліцію із соціал-демократами без Олафа Шольца, дає надію на те, що майбутній уряд Німеччини погодить ще сильнішу позицію підтримки України та європейської безпеки, ніж була дотепер.

І особливо важливо, щоб Фрідріх Мерц вже найближчим часом міг активно долучитися до формування європейської стратегії з надання гарантій безпеки Україні і зміцнення позицій Києва в умовах "мирного процесу", який просуває адміністрація Трампа.

Авторка: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"