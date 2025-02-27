Мерц встретился с премьером Швеции в Берлине, говорили о поддержке Украины

Победитель выборов в Германии и вероятный следующий канцлер Фридрих Мерц и глава правительства Швеции Ульф Кристерссон в среду встретились в Берлине и обсудили будущее партнерство и, в частности, поддержку Украины.

Об этом Мерц и Кристерссон рассказали в своих соцсетях.

Мерц подчеркнул, что Германия и Швеция имеют тесное партнерство – экономическое, политическое и по международным вопросам, и Европа должна стать более способной к действиям.

"Вместе мы стремимся к экономической силе, безопасности и поддержке Украины", – написал немецкий политик в соцсети Х (Twitter).

Freue mich über den Austausch mit Ministerpräsident Ulf Kristersson @SwedishPM. Deutschland und Schweden verbindet eine enge Partnerschaft – wirtschaftlich, politisch und in internationalen Fragen.



Europa muss handlungsfähiger werden. Gemeinsam setzen wir uns für wirtschaftliche… pic.twitter.com/GDgC6F4EKh – Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 26, 2025

Кристерссон отметил, что стал первым иностранным премьер-министром, который посетил Мерца в Берлине после выборов 23 февраля.

"Германия является ближайшим торговым партнером Швеции. Когда процветает Германия – процветает и Швеция. Мы обсудили повышение конкурентоспособности, приоритеты ЕС и поддержку Украины. С нетерпением жду сотрудничества с новым немецким правительством", – отметил Кристерссон в соцсети Х (Twitter) на официальной странице премьер-министра Швеции.

Мерц накануне также совершил неожиданный визит в Париж, чтобы поговорить с президентом Эмманюэлем Макроном о европейской безопасности.

Подробно о немецких выборах и победе ХДС Фридриха Мерца – в статье Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.