Рубіо: США перевірять, наскільки серйозно росіяни налаштовані до миру

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час розмов з росіянами перевіряють, наскільки серйозною є їх налаштованість до миру.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю Fox News, транскрипт інтерв’ю наводить Держдеп, пише "Європейська правда".

За його словами, розмови з представниками РФ є своєрідною перевіркою.

"Ми сказали їм: "Хлопці, ви хочете закінчити війну чи ви хочете продовжувати?". Якщо ви хочете закінчити війну, ми можемо поговорити про те, що потрібно для цього з їхньої точки зору. Якщо ви хочете продовжувати війну, просто скажіть нам про це зараз", – зазначив він.

За словами держсекретаря, росіяни погодилися на подальші кроки, коли будуть відправлені групи дипломатів на зустріч з їхніми представниками, щоб обговорити, що потрібно для закінчення війни.

"Якщо те, на чому вони наполягають, є нереалістичним, то ми знаємо, що вони несерйозно ставляться до цього. Але ми повинні перевірити цю пропозицію. Ми повинні знати, і президент хоче знати на початку свого президентства, чи зацікавлені росіяни у припиненні цієї війни, чи ні", – пояснив Рубіо.

Він наголосив, що Дональд Трамп вміє укладати угоди і укладав угоди все своє життя.

"Він не збирається бути втягнутим у погану угоду. Він не збирається втягнутись у нескінченні переговори. Але він хоче бути миротворцем, не просто укладачем угод, а миротворцем, і президент Трамп перевіряє, чи налаштовані росіяни серйозно, чи ні", – заявив Рубіо.

24 лютого Трамп висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".

Також Трамп сказав, що підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні для контролю за потенційним "перемирʼям".