Рубио: США проверят, насколько серьезно россияне настроены на мир

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время разговоров с россиянами проверяют, насколько серьезной является их настроенность на мир.

Об этом Рубио сказал в интервью Fox News, транскрипт интервью приводит Госдеп, пишет "Европейская правда".

По его словам, разговоры с представителями РФ являются своеобразной проверкой.

"Мы сказали им: "Ребята, вы хотите закончить войну или вы хотите продолжать?". Если вы хотите закончить войну, мы можем поговорить о том, что нужно для этого с их точки зрения. Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам об этом сейчас", – отметил он.

По словам госсекретаря, россияне согласились на дальнейшие шаги, когда будут отправлены группы дипломатов на встречу с их представителями, чтобы обсудить, что нужно для окончания войны.

"Если то, на чем они настаивают, нереалистично, то мы знаем, что они несерьезно относятся к этому. Но мы должны проверить это предложение. Мы должны знать, и президент хочет знать в начале своего президентства, заинтересованы ли россияне в прекращении этой войны или нет", – пояснил Рубио.

Он отметил, что Дональд Трамп умеет заключать сделки и заключал сделки всю свою жизнь.

"Он не собирается быть втянутым в плохую сделку. Он не собирается втянуться в бесконечные переговоры. Но он хочет быть миротворцем, не просто заключателем сделок, а миротворцем, и президент Трамп проверяет, настроены ли россияне серьезно или нет", – заявил Рубио.

24 февраля Трамп выразил надежду, что полномасштабное российское вторжение России в Украину может завершиться "за считанные недели".

Также Трамп сказал, что поддерживает идею размещения европейских войск в Украине для контроля за потенциальным "перемирием".