В РФ повідомили, що у Стамбулі стартував новий раунд переговорів зі США

В Стамбулі у Туреччині у середу почався новий раунд переговорів між посадовцями Росії та США, присвячений обговоренню роботи посольств.

Як пише "Європейська правда", про старт переговорів повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Переговори відбуваються у резиденції генконсула США у Стамбулі.

У Держдепартаменті раніше зазначали, що представники США зустрінуться з російськими візаві у Стамбулі для обговорення роботи посольств, але питання України там не порушуватимуть.

Ці переговори відбуваються у продовження зустрічі делегацій США і Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, що пройшла тоді без участі представників України.

Після перемовин у Держдепі США повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

А глава МЗС РФ Сергєй Лавров тоді повідомив, що головною домовленістю на переговорах в Ер-Ріяді стало "забезпечення якнайшвидшого призначення послів Росії в США і США в Росії".