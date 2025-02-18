Лавров: США та Росія домовилися про призначення послів

Очільник російського Міністерства закордонних справ Сергєй Лавров заявив, що РФ та США домовилися призначити послів в країни.

Як пише "Європейська правда", про Лавров сказав на брифінгу в Ер-Ріяді в вівторок після переговорів з делегацією США.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Лавров заявив, що перша домовленість, яку він назвав "найтерміновішою та не найскладнішою" – це "забезпечення якнайшвидшого призначення послів Росії в США і США в Росії".

Також він сказав, що РФ і США домовилися про "зняття перепон", які "тривалий час" встановлювала адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена.

Він заявив, що адміністрація Байдена впродовж останніх чотирьох років будувала перепони на напрямку "дипломатичних місій" Росії. Це, за його словами, серйозно "ускладнювало роботу".

Серед таких "ускладнень" він згадав про "нескінченні висилки дипломатів", на які, мовляв, Росія була "змушена відповідати".

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.