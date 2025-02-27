В РФ сообщили, что в Стамбуле стартовал новый раунд переговоров с США

В Стамбуле в среду начался новый раунд переговоров между чиновниками России и США, посвященный обсуждению работы посольств.

Как пишет "Европейская правда", о старте переговоров сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Переговоры проходят в резиденции генконсула США в Стамбуле.

В Госдепартаменте ранее отмечали, что представители США встретятся с российскими визави в Стамбуле для обсуждения работы посольств, но вопрос Украины там не будут поднимать.

Эти переговоры проходят в продолжение встречи делегаций США и России 18 февраля в Саудовской Аравии, которая прошла тогда без участия представителей Украины.

После переговоров в Госдепе США сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" в двусторонних отношениях и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

А глава МИД РФ Сергей Лавров тогда сообщил, что главной договоренностью на переговорах в Эр-Рияде стало "обеспечение скорейшего назначения послов России в США и США в России".