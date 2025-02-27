У Латвії на 4,5 роки засудили чоловіка, який зірвав прапор України і прославляв війну
У Латвії Латгальський районний суд засудив чоловіка до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за розпалювання ненависті на національному ґрунті та інші злочини, а також до пробаційного нагляду строком на один рік.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.
Чоловіка звинувачено у скоєнні крадіжки, хуліганстві з пошкодженням майна, нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, розпалюванні ненависті на національному ґрунті, прославлянні та виправданні воєнних злочинів.
Згідно з обвинуваченням, влітку 2022 року чоловік у Даугавпілсі зняв із будівлі український прапор із флагштоком і забрав його.
У січні 2023 року обвинувачений, будучи в стані алкогольного сп'яніння, в одному з магазинів Даугавпілса штативом бив по полицях, на яких знаходилися пляшки з алкогольними напоями.
Також влітку 2023 року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння і спонукуваний гнівом, обвинувачений вдарив свого знайомого ножем у шию, заподіявши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
У період із травня до червня 2024 року обвинувачений розмістив на TikTok загалом десять відеороликів, у яких російською мовою робив заяви, що виправдовували та прославляли воєнні злочини, і використовував агресивну лексику щодо українців, які мешкають в Ірландії, у такий спосіб розпалюючи ненависть і ворожнечу щодо них.
Прокурор задоволений ухваленим судом вироком і не має наміру просити суд підготувати повний вердикт.
Підсудний раніше був засуджений сім разів за різні злочини.
Восени у латвійському Даугавпілсі затримали двох осіб, які намалювали на 14 об'єктах символи, що прославляють військову агресію.
Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.