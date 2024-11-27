У Латвії затримали двох чоловіків за прославляння агресії РФ

У латвійському Даугавпілсі затримали двох осіб, які намалювали на 14 об'єктах символи, що прославляють військову агресію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

У суботу вранці жителі мікрорайону Грива повідомили в поліцію, що на кількох об'єктах – вікні, поштовій скриньці, електрощиті, трьох деревах, дорожньому знаку, проїжджій частині, паркані, воротах гаража, електричному стовпі та автомобілі – намальовані літери V і Z яскраво-зеленого кольору.

фото Держполіції Латвії

Під час розслідування співробітники правоохоронних органів встановили особи і затримали в понеділок чоловіків 1995 і 1987 року народження, які раніше вже потрапляли в поле зору поліції за інші злочини.

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За фактом прославлення військової агресії розпочато кримінальний процес, триває розслідування.

Нагадаємо, на початку жовтня литовські прикордонники відмовлялись пропускати вагони транзитного поїзда Москва – Калінінград, на яких були намальовані літера "Z", а також напис "Вильнюс – город России".

Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.