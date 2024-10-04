Спецслужби Латвії затримали чоловіка, який вихваляв Путіна і "Аль-Каїду"

Співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні та виправданні тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У Службі держбезпеки пояснили, що справу було розпочато на підставі інформації про те, що громадянин Латвії в соцмережі Х (Twitter) публікує записи, в яких підтримує ідеологію, проповідувану терористичними організаціями, що виправдовує насильство.

Зокрема, підозрюваний прославляв угруповання "Аль-Каїда" і кремлівського правителя Владіміра Путіна.

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Кримінальний процес у цій справі було розпочато 16 вересня, а 25 вересня СДБ провела за місцем проживання підозрюваного санкціонований обшук.

Під час слідчих дій співробітники латвійських спецслужб вилучили носії інформації та нотатки.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Слідство у справі триває.

Нещодавно у Центральній в'язниці Риги помер Олег Бурак, який відбував 15-річний тюремний термін за шпигунство на Росію.

Тим часом у Литві почали розслідування у зв’язку з неоднозначними висловлюваннями телеведучого, члена консервативної партії "Союз Вітчизни – Християнсько-демократична партія Литви" (TS-LKD) Альгіса Раманаускаса про російську культуру.