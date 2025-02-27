Уряд уповноважив двох міністрів на підписання "угоди про копалини" зі США

Кабінет міністрів уповноважив віцепрем’єрку та міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу на підписання двосторонньої "угоди про копалини" зі США.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розпорядженні уряду №164 від 26 лютого.

"Уповноважити першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду", – йдеться в документі.

Кабінет міністрів України в середу, 26 лютого, схвалив рішення для підписання угоди між Україною та США про використання корисних копалин, яка офіційно має назву "Двостороння угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови".

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.