Правительство уполномочило двух министров на подписание "соглашения о минералах" с США

Кабинет министров уполномочил вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу на подписание двустороннего "соглашения о минералах" с США.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в распоряжении правительства №164 от 26 февраля.

"Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение", – говорится в документе.

Кабинет министров Украины в среду, 26 февраля, одобрил решение для подписания соглашения между Украиной и США об использовании полезных ископаемых, которое официально называется "Двустороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления".

Читайте полный текст "соглашения о минералах" между Украиной и США.

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