У французькому аеропорту переносили рейси через знешкодження снаряду часів Другої світової

У четвер вранці в аеропорту Нант-Атлантик спеціальні служби провели операцію зі знешкодження бомби часів Другої світової війни, через що довелося перенести кілька авіарейсів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Операцію провели поблизу злітно-посадкової смуги, яку закривали на три години вранці. Снаряд виявили на початку місяця.

За словами керівництва аеропорту, задіяні авіакомпанії були змушені перенести чотирнадцять рейсів, запланованих на цей часовий проміжок.

У вівторок 4 лютого 250-кілограмовий снаряд, скинутий літаком союзників під час бомбардувань міста Нант у 1940-1944 роках, був знайдений поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту. Вибуховий пристрій виявили під час підготовчих робіт до встановлення очисних споруд.

Вибуховий пристрій був розміщений у безпечному місці компанією, що спеціалізується на піротехнічному розмінуванні. Безпосереднє розмінування було доручено командам Sécurité Civile під наглядом префектури Луара-Атлантик.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у Польщі виявили десять нерозірваних снарядів часів Другої світової.