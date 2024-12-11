У Польщі виявили десять нерозірваних снарядів часів Другої світової

У польському Пшедбужі сапери виявили десять нерозірваних снарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомив польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

У вівторок, 10 грудня, ще десять нерозірваних бомб часів Другої світової війни знайшли у місті Пшедбуж у Лодзькому воєводстві.

У цьому ж районі, як акцентували журналісти, минулого тижня сапери знешкодили чотири авіабомби. Відтак, кількість нерозірваних старих снарядів, які знайшли у Пшедбужі, сягнула 14.

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Фото: RMF24

Фото: RMF24

У середу, 11 грудня, сапери вивезли останні знахідки.

Чотири бомби, знайдені тиждень тому, виявили під час розкопування боліт у Пшедбурзі.

Роботи, що проводяться там зараз, пов'язані з відновленням старого водосховища.

Представник приватної компанії, яка займається знешкодженням цих знахідок – Лукаш Фронь – розповів журналістам, що мова йде про бомби SC50 німецького виробництва часів Другої світової війни. Кожна з них має близько 110 см і 22 кг вибухівки.

"Не виключено, що на цьому місці раніше був польовий аеродром, і бомби зберігалися там", – зазначив він.

Також представник зауважив, що снаряди могли потрапити сюди у зв'язку з будівництвом протитанкового рову, який будували вздовж річки Піліца влітку 1944 року.

Зазначимо, у вересні у польському Щецині перекривали низку вулиць та евакуювали мешканців дев’яти будинків через знайдену бомбу часів Другої світової війни.

На початку грудня у тому ж місті на будівельному майданчику знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни.