Во французском аэропорту переносили рейсы из-за обезвреживания снаряда времен Второй мировой

В четверг утром в аэропорту Нант-Атлантик специальные службы провели операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось перенести несколько авиарейсов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Операцию провели вблизи взлетно-посадочной полосы, которую закрывали на три часа утром. Снаряд обнаружили в начале месяца.

По словам руководства аэропорта, задействованные авиакомпании были вынуждены перенести четырнадцать рейсов, запланированных на этот временной промежуток.

Во вторник 4 февраля 250-килограммовый снаряд, сброшенный самолетом союзников во время бомбардировок города Нант в 1940-1944 годах, был найден вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта. Взрывное устройство обнаружили во время подготовительных работ к установке очистных сооружений.

Взрывное устройство было размещено в безопасном месте компанией, специализирующейся на пиротехническом разминировании. Непосредственное разминирование было поручено командам Sécurité Civile под наблюдением префектуры Луара-Атлантик.

Напомним, в декабре 2024 года в Польше обнаружили десять неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой.