Путін задоволений взаємодією з адміністрацією Трампа

Глава Кремля Владімір Путін розхвалив адміністрацію Дональда Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

Про це Путін заявив під час участі в засіданні колегії ФСБ в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Господар Кремля сказав, що контакти з новою адміністрацією США вселяють "певні сподівання", оскільки є "зустрічний настрій працювати на відновлення міждержавних відносин".

"Важливо, що наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм, реальний погляд на речі, відмовляються від багатьох стереотипів, так званих правил і месіанських ідеологічних кліше своїх попередників, які, власне, і призвели до кризи всієї системи міжнародних відносин", – сказав Путін.

Він заявив, що такі кліше "почали розвалювати зсередини саму західну спільноту".

"Про це говорять проблеми і в економіці багатьох західних країн, і у внутрішній політиці. Ми все це бачимо. Особливо яскраво це проявляється під час внутрішньополітичних подій у цих країнах", – сказав лідер Росії.

Нагадаємо, в Стамбулі у Туреччині у середу почався новий раунд переговорів між посадовцями Росії та США, присвячений обговоренню роботи посольств.

Ці переговори відбуваються у продовження зустрічі делегацій США і Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, що пройшла тоді без участі представників України.

Після перемовин в Ер-Ріяді у Держдепі США повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.