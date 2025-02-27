Путин доволен взаимодействием с администрацией Трампа

Глава Кремля Владимир Путин расхвалил администрацию Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".

Об этом Путин заявил во время участия в заседании коллегии ФСБ в четверг, сообщает "Европейская правда".

Хозяин Кремля сказал, что контакты с новой администрацией США внушают "определенные надежды", поскольку есть "встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений".

"Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений", – сказал Путин.

Он заявил, что такие клише "начали разваливать изнутри само западное сообщество".

"Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется во время внутриполитических событий в этих странах", – сказал лидер России.

Напомним, в Стамбуле в Турции в среду начался новый раунд переговоров между чиновниками России и США, посвященный обсуждению работы посольств.

Эти переговоры происходят в продолжение встречи делегаций США и России 18 февраля в Саудовской Аравии, прошедшей тогда без участия представителей Украины.

После переговоров в Эр-Рияде в Госдепе США сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.