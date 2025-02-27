Чеські та словацькі фермери протестували на кордоні через імпорт з-за меж ЄС

Чеські та словацькі фермери у четвер, 27 лютого, влаштували акцію протесту проти імпорту сільськогосподарської продукції з-за меж Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Фермери із Чехії та Словаччини припаркували десятки тракторів, заблокувавши прикордонний перехід на спільному кордоні біля словацького міста Горіч.

Вони висловили протест проти дешевшого імпорту сільськогосподарських товарів з ринків, що не входять до ЄС – наприклад, України та Південної Америки.

Напис на плакаті: "Забагато бюрократії – замало їжі" Фото: Reuters

Протестувальники критикували угоду між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР, укладену в грудні, а також проти звільнення імпорту з України від мита.

"Що впливає на мене... це те, що я повинен виконувати неймовірну кількість зобов'язань, паперової роботи, реєстрації тощо. При цьому я не можу продати товар за тією ціною, за якою його завозять сюди чи зі сходу, чи навіть з Південної Америки", – сказав журналістам чеський фермер Петр Халупка.

Окрім того, протести фермерів відбулися і на інших прикордонних ділянках, зокрема на одному з переходів на кордоні Чехії та Польщі.

По всій Європі за останній рік пройшлась хвиля протестів фермерів, які заявляють, що стикаються з несправедливими обмеженнями щодо стандартів і бюрократії, і вимагають змін у політиці Євросоюзу.