Чешские и словацкие фермеры протестовали на границе из-за импорта из-за пределов ЕС

Чешские и словацкие фермеры в четверг, 27 февраля, устроили акцию протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Фермеры из Чехии и Словакии припарковали десятки тракторов, заблокировав пограничный переход на общей границе возле словацкого города Горич.

Они выразили протест против более дешевого импорта сельскохозяйственных товаров с рынков, не входящих в ЕС – например, Украины и Южной Америки.

Надпись на плакате: "Много бюрократии – мало еды" Фото: Reuters

Протестующие критиковали соглашение между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, заключенное в декабре, а также против освобождения импорта из Украины от пошлин.

"Что влияет на меня... так это то, что я должен выполнять невероятное количество обязательств, бумажной работы, регистрации и так далее. При этом я не могу продать товар по той цене, по которой его завозят сюда ни с востока, ни даже из Южной Америки", – сказал журналистам чешский фермер Петр Халупка.

Кроме того, протесты фермеров состоялись и на других пограничных участках, в частности на одном из переходов на границе Чехии и Польши.

По всей Европе за последний год прошлась волна протестов фермеров, которые заявляют, что сталкиваются с несправедливыми ограничениями по стандартам и бюрократии, и требуют изменений в политике Евросоюза.