Європейські фермери протестують проти торговельної угоди з Латинською Америкою

Європейські фермери в середу, 13 листопада, розпочали протести проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та економічним союзом Латинської Америки (Меркосур), стверджуючи, що імпорт звідти зашкодить місцевому сільському господарству.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Біля штаб-квартири ЄС в Брюсселі у середу зібрались близько 100 фермерів, які пригнали трактор із банером, де було написано "СТОП ЄС-Меркосур".

Фермери стверджують, що збільшення дешевого імпорту з латиноамериканських країн зашкодить сільському господарству Європейського Союзу.

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У Франції – найбільшому в Європі виробнику сільськогосподарської продукції – фермери скинули гній у східному місті Шомон. Крім того, найбільша французька профспілка фермерів FNSEA закликала до загальнонаціональних акцій, починаючи з понеділка.

"Ця торговельна угода, яка пов'язує частину південноамериканських країн з Європою, ризикує принести суттєві наслідки для сільського господарства", – заявив голова FNSEA Арно Руссо.

Бразилія наполягає на підписанні угоди про вільну торгівлю між ЄС і Меркосур до кінця листопада, поки вона головує в "Групі двадцяти". Натомість Франція намагається переконати інших членів Євросоюзу виступити проти угоди.

На початку року європейські фермери протестували проти продовження лібералізації торгівлі з Україною, стверджуючи, що її сільське господарство підриває конкуренцію.

Зрештою, лібералізацію продовжили із запобіжниками, які дозволяють ЄС блокувати український імпорт в односторонньому порядку.