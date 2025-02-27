ЗМІ: радник Трампа запропонував переглянути кордон з Канадою

Пітер Наварро, якого називають одним із найближчих радників президента США Дональда Трампа, нібито запропонував перемовникам, відповідальним за "канадський" трек адміністрації, ініціювати перегляд кордону з Канадою.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

За словами джерела, знайомого з обговореннями, Пітер Наварро рекомендував порушити питання про перегляд кордонів Канади і США.

Співрозмовник видання назвав цю ідею "просто божевільною і небезпечною".

Він додав, що Наварро зараз користується ситуацією з тим, що поруч немає інших посадовців, які могли б стримувати його радикальні ідеї, але це може змінитися, коли заповниться більше торговельно-економічних посад.

Перед тим ЗМІ неофіційно дізналися, що Наварро нібито пропонував у рамках тиску на Канаду виключити її з розвідувальної спільноти "П’ять очей". Втім, публічно він заперечив цю інформацію.

Днями президент США Дональд Трамп вчергове запропонував Канаді стати "51-м штатом" і назвав прем’єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором".

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