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ЗМІ: радник Трампа запропонував переглянути кордон з Канадою

Новини — Четвер, 27 лютого 2025, 16:03 — Марія Ємець

Пітер Наварро, якого називають одним із найближчих радників президента США Дональда Трампа, нібито запропонував перемовникам, відповідальним за "канадський" трек адміністрації, ініціювати перегляд кордону з Канадою. 

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда". 

За словами джерела, знайомого з обговореннями, Пітер Наварро рекомендував порушити питання про перегляд кордонів Канади і США.

Співрозмовник видання назвав цю ідею "просто божевільною і небезпечною". 

Він додав, що Наварро зараз користується ситуацією з тим, що поруч немає інших посадовців, які могли б стримувати його радикальні ідеї, але це може змінитися, коли заповниться більше торговельно-економічних посад. 

Перед тим ЗМІ неофіційно дізналися, що Наварро нібито пропонував у рамках тиску на Канаду виключити її з розвідувальної спільноти "П’ять очей". Втім, публічно він заперечив цю інформацію. 

Днями президент США Дональд Трамп вчергове запропонував Канаді стати "51-м штатом" і назвав прем’єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором".

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