Радник Трампа заперечує, що пропонував виключити Канаду з розвідувального альянсу

Один із найближчих радників президента США Пітер Наварро заперечив повідомлення у ЗМІ про те, що він нібито запропонував виключити Канаду із альянсу обміну розвідданими "П'ять очей".

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Наварро після публікації Financial Times про нібито його пропозицію виключити Канаду з розвідувальної спільноти The Five Eyes розкритикував матеріал через те, що там посилаються на джерела.

"На мою думку, взагалі не потрібно коментувати якісь повідомлення, коли вони грунтуються на неназваних джерелах… Ми ніколи, ніколи не поставимо під загрозу нашу нацбезпеку, ніколи, з такими союзниками як Канада", – відреагував Наварро.

Financial Times повідомили, що Наварро, близький радник Трампа, нібито висловився за виключення Канади з розвідувальної спільноти, щоб посилити тиск на Оттаву.

The Five Eyes об’єднує США, Канаду, Британію, Австралію та Нову Зеландію. Протягом десятиліть "П'ять очей" була і є найважливішою мережею обміну розвідданими у світі між США та їхніми партнерами.

Днями президент США Дональд Трамп знову запропонував Канаді стати "51-м штатом" і назвав прем’єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором".