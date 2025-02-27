СМИ: советник Трампа предложил пересмотреть границу с Канадой

Питер Наварро, которого называют одним из ближайших советников президента США Дональда Трампа, якобы предложил переговорщикам, ответственным за "канадский" трек администрации, инициировать пересмотр границы с Канадой.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

По словам источника, знакомого с обсуждениями, Питер Наварро рекомендовал поднять вопрос о пересмотре границ Канады и США.

Собеседник издания назвал эту идею "просто безумной и опасной".

Он добавил, что Наварро сейчас пользуется ситуацией с тем, что рядом нет других чиновников, которые могли бы сдерживать его радикальные идеи, но это может измениться, когда заполнится больше торгово-экономических должностей.

Перед тем СМИ неофициально узнали, что Наварро якобы предлагал в рамках давления на Канаду исключить ее из разведывательного сообщества "Пять глаз". Впрочем, публично он отрицал эту информацию.

На днях президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил Канаде стать "51-м штатом" и назвал премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором".

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