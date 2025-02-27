Король Британії запросив Трампа на безпрецедентний другий державний візит

Король Великої Британії Чарльз ІІІ передав президенту США Дональду Трампу запрошення на державний візит, яке той прийняв.

Як повідомляє "Європейська правда", запрошення Трампу передав британський премʼєр-міністр Кір Стармер.

Стармер показав журналістам запрошення Трампу від Чарльза, підкресливши, що "такого ще ніколи не траплялось, це безпрецедентно".

У сучасній британській історії Трамп став першим обраним лідером, якого запросили на державний візит до Британії вдруге.

"Я і перша леді Меланія з нетерпінням очікуємо візиту, вшанування короля та вашої країни", – відповів президент США.

Для Трампа це буде другий державний візит до Великої Британії.

Запрошення на перший візит було ще 2017 році, коли британською премʼєр-міністеркою була Тереза Мей, а британським монархом – Єлизавета ІІ. Але з різних причин сам візит відбувся аж у червні 2019-го.

Державні візити – це візити найвищого рівня, які тривають кілька днів і передбачають масштабну офіційну програму.

Кір Стармер прибув до США для переговорів із Трампом раніше у четвер – говорити, зокрема, про підтримку потенційної "миротворчої місії" європейських держав в Україні.