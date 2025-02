Трамп зустрів Стармера, який прибув до Білого дому

Президент США Дональд Трамп зустрів британського премʼєр-міністра Кіра Стармера, який прибув для переговорів із ним у Білому домі в четвер, 27 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відео з Білого дому видно, як Трамп і Стармер обмінялись рукостисканнями, поплескали один одного по спині та повернулись у бік журналістів.

Один із них спитав президента США, наскільки він упевнений, що може "укласти угоду про мир в Україні", на що той відповів: "Так, ми можемо, ми укладемо".

UK PM Keir Starmer is greeted by US President Donald Trump ahead of talks at the White House



