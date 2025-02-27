Король Британии пригласил Трампа на беспрецедентный второй государственный визит
Король Великобритании Чарльз III передал президенту США Дональду Трампу приглашение на государственный визит, которое тот принял.
Как сообщает "Европейская правда", приглашение Трампу передал британский премьер-министр Кир Стармер.
Стармер показал журналистам приглашение Трампу от Чарльза, подчеркнув, что "такого еще никогда не случалось, это беспрецедентно".
В современной британской истории Трамп стал первым избранным лидером, которого пригласили на государственный визит в Британию во второй раз.
"Я и первая леди Мелания с нетерпением ожидаем визита, чествования короля и вашей страны", – ответил президент США.
Для Трампа это будет второй государственный визит в Великобританию.
Приглашение на первый визит было еще в 2017 году, когда британским премьер-министром была Тереза Мэй, а британским монархом – Елизавета II. Но по разным причинам сам визит состоялся только в июне 2019-го.
Государственные визиты – это визиты самого высокого уровня, которые длятся несколько дней и предусматривают масштабную официальную программу.
Кир Стармер прибыл в США для переговоров с Трампом ранее в четверг – говорить, в частности, о поддержке потенциальной "миротворческой миссии" европейских государств в Украине.