Трамп "не може повірити", що називав Зеленського диктатором
Президент США Дональд Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав Володимира Зеленського диктатором.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі 27 лютого.
На питання кореспондента BBC про те, чи досі він вважає Зеленського диктатором, Трамп сказав: "Я таке сказав? Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання".
Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
Сам Зеленський пізніше сказав, що не образився на ці слова.
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