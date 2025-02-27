Трамп "не может поверить", что называл Зеленского диктатором
Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал Владимира Зеленского диктатором.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме 27 февраля.
На вопрос корреспондента BBC о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, Трамп сказал: "Я такое сказал? Я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос".
Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.
Сам Зеленский позже сказал, что не обиделся на эти слова.
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