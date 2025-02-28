У п'ятницю працівники транспорту візьмуть участь у 24-годинному загальному страйку, присвяченому двом роковинам залізничної катастрофи в Темпе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Протягом дня буде призупинено рух усіх поїздів, включаючи Афінську приміську залізницю.

В Афінах метро і трамвай працюватимуть лише з 9 ранку до 5 вечора, щоб полегшити пересування людей, які беруть участь у масовій демонстрації на площі Синтагма.

Автобуси та тролейбуси в більшості районів Афін не працюватимуть, хоча ті, що працюють у східній та західній Аттиці, як очікується, працюватимуть у звичайному режимі. Таксі в Афінах не працюватиме, оскільки водії приєдналися до страйку.

Проте, профспілка таксистів Аттики (SATA) закликала своїх членів пропонувати безкоштовний транспорт протестувальникам, які прямують на площу Синтагма, з визначених пунктів збору.

У зв'язку з участю Грецької асоціації авіадиспетчерів у 24-годинному страйку (з 1:00 до 23:59), протягом дня відбуватимуться скасування рейсів та коригування розкладу. У Салоніках в місті працюватиме лише 57 автобусів, що відповідає кількості жертв, які загинули в авіакатастрофі в Темпі. Однак міжміські автобуси компанії KTEL, що забезпечують міські перевезення, продовжать курсувати за розкладом.

Метро в Салоніках працюватиме протягом усього дня, щоб полегшити транспортування на демонстрацію на площі Аристотеля, за винятком двогодинної зупинки роботи ввечері. Водії таксі припинять роботу на три години.

У лютому 2023 року міжміський пасажирський потяг, що прямував з Афін до північного міста Салоніки, на великій швидкості зіткнувся з вантажним потягом біля міста Лариса в центральній Греції. У результаті загинули 57 осіб – переважно молодих студентів.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса