В пятницу работники транспорта примут участие в 24-часовой всеобщей забастовке, посвященной двухлетию железнодорожной катастрофы в Темпе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В течение дня будет приостановлено движение всех поездов, включая Афинскую пригородную железную дорогу.

В Афинах метро и трамвай будут работать только с 9 утра до 5 вечера, чтобы облегчить передвижение людей, участвующих в массовой демонстрации на площади Синтагма.

Автобусы и троллейбусы в большинстве районов Афин не будут работать, хотя те, что работают в восточной и западной Аттике, как ожидается, будут работать в обычном режиме. Такси в Афинах не будет работать, поскольку водители присоединились к забастовке.

Однако профсоюз таксистов Аттики (SATA) призвал своих членов предлагать бесплатный транспорт протестующим, которые направляются на площадь Синтагма, из определенных пунктов сбора.

В связи с участием Греческой ассоциации авиадиспетчеров в 24-часовой забастовке (с 1:00 до 23:59), в течение дня будут происходить отмены рейсов и корректировки расписания. В Салониках в городе будет работать только 57 автобусов, что соответствует количеству жертв, погибших в авиакатастрофе в Темпе. Однако междугородние автобусы компании KTEL, обеспечивающие городские перевозки, продолжат курсировать по расписанию.

Метро в Салониках будет работать в течение всего дня, чтобы облегчить транспортировку на демонстрацию на площади Аристотеля, за исключением двухчасовой остановки работы вечером. Водители такси прекратят работу на три часа.

В феврале 2023 года междугородний пассажирский поезд, следовавший из Афин в северный город Салоники, на большой скорости столкнулся с грузовым поездом возле города Лариса в центральной Греции. В результате погибли 57 человек – преимущественно молодых студентов.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса