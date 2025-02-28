Cербські студенти пройшли десятки кілометрів у рамках протестів через смертельний обвал на вокзалі

Протестуючі студенти з усіх куточків Сербії наближаються до фінального відрізка дороги до міста Ніш, подолавши десятки кілометрів.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Масштабна хода студентів до міста Ніш триває вже четвертий день, наприкінці вони мають об’єднатися в одну демонстрацію у суботу.

РТС

Частина демонстрантів їдуть велопробігом з Нового Саду через Белград, загальна довжина якого від точки старту до Ніша складатиме 375 кілометрів. На маршруті до них приєднуються нові учасники. До Ніша їм залишаються останні 85 км.

РТС

Паралельно з цим інші протестувальники, що не йдуть до Ніша, влаштовують пікети у своїх навчальних закладах, подекуди до них приєднуються викладачі та випускники.

Головною вимогою є притягнення до відповідальності винних у смертельному обвалі навісу на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, внаслідок чого загинули 15 людей і двоє серйозно постраждали. Протестувальники вимагають публікації усіх документів щодо реконструкції вокзалу, зняття звинувачень з усіх затриманих на протестах та покарання щодо осіб, які нападали на учасників протестів.

На 100-й день після трагедії студенти сім годин блокували один з мостів Белграда, а блокада мосту у місті Новий Сад на початку лютого тривала 27 годин.

20 лютого у Белграді тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку масштабних студентських протестів.

У січні студентський рух вже змусив піти у відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича, союзника Вучича.

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