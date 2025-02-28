Сербские студенты прошли десятки километров в рамках протестов из-за смертельного обвала на вокзале

Протестующие студенты со всех уголков Сербии приближаются к финальному отрезку пути в город Ниш, преодолев десятки километров.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Масштабное шествие студентов в город Ниш продолжается уже четвертый день, в конце они должны объединиться в одну демонстрацию в субботу.

РТС

Часть демонстрантов едут велопробегом из Нового Сада через Белград, общая длина которого от точки старта до Ниша составит 375 километров. На маршруте к ним присоединяются новые участники. До Ниша им остаются последние 85 км.

РТС

Параллельно с этим другие протестующие, которые не идут в Ниш, устраивают пикеты в своих учебных заведениях, иногда к ним присоединяются преподаватели и выпускники.

Главным требованием является привлечение к ответственности виновных в смертельном обвале навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, где в результате погибли 15 человек и двое серьезно пострадали. Протестующие требуют публикации всех документов по реконструкции вокзала, снятия обвинений со всех задержанных на протестах и наказания в отношении лиц, которые нападали на участников протестов.

На 100-й день после трагедии студенты семь часов блокировали один из мостов Белграда, а блокада моста в городе Новый Сад в начале февраля длилась 27 часов.

20 февраля в Белграде тысячи людей вышли на улицы в поддержку масштабных студенческих протестов.

В январе студенческое движение уже заставило уйти в отставку премьер-министра Милоша Вучевича, союзника Вучича.

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